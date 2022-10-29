最新數據顯示，由於清零政策、旅遊隔離政策及供應鏈中斷等問題，美國企業投資大陸的信心下滑，有19%的企業表示他們將削減對大陸的投資，比去年的10%多出不少，此外，這些企業有意將業務轉移至東南亞，尤其是在科技、物流及零售領域，不過另一份報告則提到，若美國、歐盟完全切斷與大陸的貿易關係，歐美需要付出的經濟代價比大陸更大。

CNBC報導，上海美國商會公布的最新調查顯示，美國企業投資大陸的信心出現動搖，才導致今年有近20%的企業有意削減在大陸的投資，遠高於去年的10%，今年以來，大陸維持清零政策，拖累整體經濟表現，第三季GDP成長3.9%，遠低於原先5.5%的目標。

報導提到，近三分之一的企業在過去一年計畫將業務轉至其他國家，是去年的2倍，而東南亞地區是最受歡迎的目的地，尤其是在科技、物流及零售領域，不過化工、製藥、醫療器材等領域的企業仍計畫在大陸繼續營運。

值得注意的是，這份調查是在美國針對大陸晶片發動最新制裁前所進行的，約有307位受訪者接受調查。

即使美國企業的信心下滑，但安聯集團發布的報告指出，大陸依然是美國及歐盟重要的商品供應商，「這代表如果美國與歐洲完全切斷貿易關係，美國與歐洲的損失反而會更大，初估美國GDP會損失1.3%，歐盟損失0.5%，但大陸僅會損失0.3%。」