全國各縣市現正逐步完成「班班有冷氣」，但雲林縣長張麗善指出，雲林早在中央推出該政策前的2020年就已率先全國完成，她也說，要為了雲林的孩子打造最好的學習環境。

張麗善昨（28）日發文表示，雲林在2020年5月完成了「班班有冷氣」，同時除了教室，圖書館、視聽教室、資源教室、行政辦公室也全都裝設，「讓環境更有利於教學與學習」，當時教育部更派員到雲林取經，後來成為全國一致的政策。

張麗善強調，「孩子的教育最重要」，為了孩子與雲林的未來，縣府會用「最疼惜孩子」的心，打造最好的學習環境。