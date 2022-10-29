俄羅斯掐住歐洲天然氣供應，雖然已經獲得美國等替代來源填補缺口，但隨著亞洲需求回升，以及美國自身供應有限等因素，缺口擴大可能導致美國天然氣出口難以跟上歐洲的需求。

外媒報導，美國目前在歐洲液化天然氣進口佔比達40%，但明年夏天卻不足以填補俄羅斯供應缺口，只佔其中的一小部分，而這也意味著，明年俄氣短缺情形會持續得更久，庫存的重建也將更加困難。

確保亞洲買家需求穩定對歐洲而言十分重要，因為這種燃料的競爭激烈，歐洲需要維持對賣方的吸引力，獲得全球現貨市場70%的供應，主要來自美國，原因是未來幾年的液化天然氣產能成長很有限。

曾為歐洲最大天然氣供應商的俄羅斯，今夏開始削減天然氣供應，明年供應短缺的問題會更加明顯。能源分析師Arun Toora表示，美國供應對價格特別敏感，尤其是溢價水準較高的市場，除非亞洲需求回升，否則歐洲仍是主要市場。

然而，美國天然氣進口的成長無法抵銷歐洲的俄氣供應缺口，僅不到一半的供應能透過液化天然氣的增加來填補。4月至9月期間，歐洲西北部和義大利的液化天然氣進口量可能較去年同期增加90億立方米，而由於北溪斷供及途經烏克蘭管線關閉的潛在風險，來自俄羅斯的缺口可能會達到200億立方米。

美國供應有限是一個問題，德州自由港暫停營運代表其將以低於預期的12%液化天然氣出口，且2023年也會以相似的步調出口。另外，液化天然氣流向的不確定性也是歐洲一大考驗，隨著亞洲未來逐漸放寬對疫情的限制，在需求的帶動下，美國液化天然氣可能轉向更高價格的地區，而非歐洲。

報導指，填補歐洲俄氣缺口的額外供應，可能將從今冬的42%降至明年夏天的35%，並於2024年展開的項目，主要來自美國的供應將會回升，但歐洲仍需擴大進口液化天然氣能力及解決其基礎建設瓶頸。

能源分析與顧問機構Rystad Energy在研究中指出，「美國需要擴大液化天然氣的出口能力，而歐盟則需要在未來幾年擴大進口能力」。