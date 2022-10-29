你知道美國前總統川普(Donald Trump)、英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)和鐵娘子柴契爾夫人(Margaret Thatcher)一天只睡4、5個小時嗎?英國最新研究呼籲千萬別這麼做，因為睡不足5小時恐增加罹患至少2種慢性病風險，專家也建議除了時數，睡眠品質也是關鍵。

該研究於25日被刊登在醫學雜誌《公共科學圖書館：醫學》(PLOS Medicine)，由倫敦大學學院(UCL)所主導，團隊針對共7,000多名年齡約50、60、70歲的中、老年人，進行長達25年追蹤「睡眠時間長短與慢性病、死亡率的關聯」。

結果表明，睡眠不足除了與晚年罹病有關，同時還可能引發2種(含)以上的疾病。與每天睡滿7小時的人相比，僅睡5小時或更少的人，患病率將隨年齡增長而上升，50歲族群風險增20%；60歲族群增32%；70歲族群居冠，增加至40%。

首席研究員兼流行病學專家薩比亞(Severine Sabia)表示，「隨著人的年齡增長，睡眠習慣和結構會產生變化，建議每晚睡7至8個小時，因為不管睡多或睡少於上述時間都可能引發疾病。」

人每天約有三分之一的時間都在睡眠中渡過，因此這對降低血壓、減少炎症至關重要，也間接合理解釋失眠的人更容易患慢性病。

此外，研究還評估了較長睡眠時間(9個小時或更多)對健康的影響，沒有進一步發現明確關聯。然而，若本身已被診斷出疾病，那睡太多確實可能增加另一種疾病風險約35%。

薩比亞補充，除了睡得剛好，品質也是重要關鍵。例如確保安靜、黑暗且舒適的溫度，還有遠離電子設備或睡前避免大餐，都是創造良好睡眠的要素。