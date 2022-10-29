「賽車教父」廖老大因一場車賽爆紅，藉此插旗手搖飲，全台迅速開出上百家連鎖店，未料開店後引發諸多爭議，味道與品質飽受抨擊，更在這個月底連關2家加盟店，熄燈的加盟業者也感嘆發文曝原因，表示不是他們不努力，而是背負的人設壓力太沉重。

《阿娘喂！廖老大茶坊連鎖-台南永康中正南店》25日在臉書PO文宣部將在10月30日「畢業」，表示開幕至今2個月，經過許多風風雨雨，不是每個加盟主不努力，而是背負的人設壓力太沉重。店主也意有所指說，做事的態度決定一切，但加盟前跟加盟後態度實在相差甚遠，所有加盟主都很辛苦，PO文底下還有新莊店粉專留言加油打氣。

該名店主於28日凌晨再度PO文，表示近兩周沒日沒夜在試茶，將會自創品牌，有全新的品質與不一樣的風格呈現給大家。

此外，《阿娘喂！廖老大茶坊連鎖-嘉義民族733店》也在27日於臉書宣布10月31日熄燈，該店店主說，開店至今品牌經歷許多風波，自己也盡力挽救，但能力有限，才會做此決定，但還有其他分店用心經營中，希望大家可以轉往支持。