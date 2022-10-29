流感疫苗開打!醫:同時染"新冠+流感"嚴重度增3成

台灣每年秋冬季節流感疫苗接種已經開始，醫生也建議可以與新冠病毒疫苗同時接種，而且也已經出現新冠與流感2種病毒同時感染的病例，因此呼籲民眾在接到流感疫苗通知時盡快安排接種。在擴大接種流感疫苗之際，也令人注意到今年5月在《自然》上發表的一則研究論文，該研究指出，接種流感疫苗可以降低新冠感染風險，而且對新冠重症防護的效果達到90%。如果真是這樣，那這2年來大費章打好幾輪新冠疫苗不是太冤枉了嗎？

接種流感疫苗可以對新冠重症有防護力的研究報告，刊登於今年5月於《自然》（Nature）期刊上，是一項對卡達3萬多名衛生保健工作者的研究成果。該研究指出，流感疫苗可以降低新冠感染風險，特別是在新冠重症防護方面效果顯著，可達到90%的效力。

接種流感疫苗可以對新冠重症有防護力的研究報告，刊登於今年5月於《自然》科學期刊上，是一項對卡達3萬多名衛生保健工作者的研究成果。（圖／美聯社）

這項研究是由卡達的威爾康奈爾醫學中心團隊所進行，首先發表在medRxiv醫學研究論文預印本上，由《自然》期刊轉載。研究結果公布後引發外界2種極端的反應：一種是認為打了流感疫苗對預防流感與新冠重症有雙重保護作用，一舉兩得；另一種則認為如果流感疫苗有90%的重症保護作用，那何必在這一年多來大費周章地接種好幾輪的新冠疫苗？這顯然是多此一舉，又浪費大量人力物力。

不過報告很明確地指出，研究是在今年5月才獲得上述結果，如果更早之前知道流感疫苗對新冠病毒也有防護作用，也許就能避免許多國家每天多達有數百數千人死亡的悲劇，也能為開發更有效新冠疫苗或治療藥物爭取到更充裕的時間。

在卡達進行的研究顯示，流感疫苗可以降低新冠感染風險，特別是在新冠重症防護方面效果顯著，可達到90%的效力。（圖／路透）

更早之前曾有類似研究報告指出接種流感疫苗可能會降低新冠病毒感染風險，和降低死亡率，但是這些保護作用被懷疑是研究方法與取樣偏差所造成，這當中可能會有「健康使用者效應」，例如健康意識較強者接種流感疫苗意願較高，會比較傾向於採取健康手段來降低新冠感染風險。因此前述的研究結論雖有可參考性，但尚未找到真正的生物學效應。

因此，威爾康奈爾醫學院的傳染病流行病學家Laith Jamal Abu-Raddad領導的研究團隊進行了一項配對、試驗陰性的病例對照研究，以評估流感疫苗對新冠病毒感染和重症新冠的有效性。該團隊研究人員分析了卡達2020年9月17日至2020年12月31日之間（已接種流感疫苗但未接種新冠疫苗之前）30774名醫務人員的健康記錄。研究假定醫務工作者較一般人會更多地採行健康行為，從而可以消除研究樣本上的偏差。

根據卡達的研究，流感疫苗防護新冠病毒的感染有效性近30%，防護新冠重症的有效性更高達90%，與mRNA疫苗對Omicron病毒的防護效用差不多。（圖／美聯社）

通過對數據結果分析，研究得到幾項結論：1、接種流感疫苗14天後對新冠病毒的防護有效性為29.7%；2、流感疫苗對防護任何嚴重、危急或致命新冠症狀的有效性為88.9%；3、流感疫苗接種與新冠感染風險和嚴重程度的顯著降低有明確關聯；4、流感疫苗對新冠的防護效力時間約為6周。

雖然這項研究具也有一定局限性，但仍可以在相當大的程度上證明，流感疫苗接種在預防新冠病毒感染和重症方面有真正的生物學效應存在。研究結果發布後，讓一些新冠疫苗短缺的國家獲得不少幫助，可以用流感疫苗來達到防護與降底重症率的效果，也能讓對新技術缺乏信心而不願接種新冠疫苗的人受益。儘管如此，研究人員仍認為，流感疫苗並非新冠疫苗的替代品，就目前的新冠大流行情況來看，兩種疫苗都應該接種。

實驗結果證明流感疫苗對新冠病毒的保護力是真實存在，防護效力大約在6個月到2年之間。目前還不清楚其中原因，有可能是流感疫苗也訓練了防護新冠的能力。（圖／謝明俊攝）

瑞士巴塞爾大學的流行病學家Günther Fink的團隊在對巴西的研究報告中也闡述了類似的結果，再次印證了卡達研究的推論。荷蘭奈梅亨拉德堡德大學醫學中心的傳染病專家Mihai Netea認為，流感疫苗的保護力是真實存在，但它對新冠病毒的防護效力並不長，可能在6個月到2年之間。至於為什麼滅活流感病毒組成的流感疫苗也能預防新冠肺炎，目前尚不完全清楚其中的原因。有可能是流感疫苗訓練了免疫系統，讓免疫系統得以識別特定病原體，也增強了廣泛的抗病毒能力。

專家們據此推論說，流感病毒與新冠病毒在對細胞作用的機理上存在一些相似之處，因此利用流感病毒的研究方法開展對新冠病毒與細胞作用的研究，是一條未來可以發展的潛在途徑，如果能理清這條途徑，流感疫苗對新冠的防護也就不難理解了。