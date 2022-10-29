張若凡目前正積極籌備即將發行的全新個人專輯，近來推出新歌〈死性不改〉。在正式錄音時，她因為身體狀況不佳，聲音的表現不夠理想，一度情緒非常低落，她表示：「我很氣自己，所以那種凝重、悲傷的感覺，全都融入在這首歌裡面。」沒想到錄音後，她才發現自己其實確診了，這件事讓她印象非常深刻。在拍攝〈死性不改〉MV時，張若凡再次進入歌曲情緒中，回想起許多故事，竟然拍到哭，十分感性。

〈死性不改〉MV由金曲導演黃中平執導，整部MV畫面精細，配合著歌曲輕柔慢步調的節奏，勾勒出人與景唯美的極致感受。張若凡金髮新造型與白皙肌膚搭配一身粉色夢幻質感套裝，整個人散發出宛如女神一般的仙氣。

MV由張若凡獨自擔綱演出，沒有過多複雜的劇情，僅僅是在空無一人的場景中悲傷吟唱著，就能感受到強烈的孤單和寂寞，如同她的歌聲，簡簡單單卻能讓人一步一步走進她的悲傷情緒中，她也深陷歌曲的意境中，拍著拍著就掉下眼淚，讓所有人都嚇一跳。

此外，導演也安排張若凡站在高台上拍攝，做較大動作時難免有些危險，不過平時有運動習慣的張若凡表現平穩，完美達成導演要求，她回到平地後直說：「好險我平常有在運動、練核心，有把核心hold好，安全過關。」