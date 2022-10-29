大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

又到周末，然而天空不做美！受東北季風影響，今(29)日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。另颱風「奈格」後有北轉趨勢，預估下周一至下周二（10/31-11/1）距離台灣最近。

颱風「奈格」28日下午2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1240公里的海面上，未來將向西北西往呂宋島方向前進，周日通過呂宋島之後有北轉趨勢，後續往南海的機率較高，但北轉的時間以及角度還有不確定性，需留意持續更新的天氣預報。

氣象局預報員林定宜表示，氣象局預估「奈格」昨晚至今日清晨增強為中度颱風，最新路徑西修，將不會發布海警，周日穿越呂宋島時颱風威力減弱，下周一至下周二（10/31-11/1）距離台灣最近。

溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約21、22度，桃園以北、東北部高溫約23至24度，其他地區高溫仍有25到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差大。，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差較大，需留意氣溫的變化，適時增減衣物。

空氣品質部分，週六受到東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。