首局10比0的攻勢，讓戴資穎再也沒有陷入過落後，今天她在法國羽球公開賽8強，以21比18、21比10痛擊世界排名第7的泰國名將依瑟儂，不僅復仇成功，也摘下4強門票。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著丹麥羽球公開賽之後登場。

東京奧運羽球銀牌得主、台灣一姐戴資穎，上週在丹麥羽球公開賽8強，強碰泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）她在第2局浪費了2個賽末點致勝機會，最後反遭對手逆轉，本週法國公開賽兩人又在8強會師，所幸結局大不同。

賽前戴資穎生涯和依瑟儂共交手33次，前者握有18勝對戰優勢，且近7次交鋒，戴資穎就拿下6勝。

戴資穎今天開局有些起伏，前半局兩人5度打平，不過對手在9比9平手時連拿3分超前，所幸戴資穎即時回穩，靠著一波10比0攻勢扭轉戰局，也站穩腳步。

對手雖連拿6分再次縮小差距，然而戴資穎沒有亂了腳步，連拿兩分先以21比18搶下首局。

延續首局氣勢，戴資穎在次局開賽就拉出4比1攻勢，接下來她在一路領先，未曾落後的優勢下，將比分越拉越開，最多擁有11分籌碼，最後再以21比10的懸殊比數擊敗對手，也如願搶下4強門票。

在法國打出驚奇的台灣男雙組合楊博涵與盧敬堯，今天再以21比16、18比21、21比16，成功拉下世界排名15的印尼組合毛蘭納（Bagas Maulana）與菲克利（Muhammad Shohibul Fikri），順利躋身4強，也寫下兩人近3年的最佳戰績。

世界排名25的「楊肉盧」組合楊博涵與盧敬堯，這次打進法國公開賽準決賽，是兩人自2019丹麥羽球公開賽後，相隔3年後再次打進超級750系列的4強。（編輯：徐睿承）1111029