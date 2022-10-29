在外界對美國聯邦準備理事會（Fed）政策轉向的期望下，蘋果公司（Apple）財報亮麗，激勵美股今天大漲、週線收紅。
道瓊工業指數終場上漲828.52點，或2.59%，收在32861.80點。
標準普爾500指數上漲93.76點，或2.46%，收在3901.06點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲309.78點，或2.87%，收在11102.45點。
費城半導體指數上漲93.058點，或3.98%，收在2433.656點。（譯者：徐睿承）1111029
在外界對美國聯邦準備理事會（Fed）政策轉向的期望下，蘋果公司（Apple）財報亮麗，激勵美股今天大漲、週線收紅。
道瓊工業指數終場上漲828.52點，或2.59%，收在32861.80點。
標準普爾500指數上漲93.76點，或2.46%，收在3901.06點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲309.78點，或2.87%，收在11102.45點。
費城半導體指數上漲93.058點，或3.98%，收在2433.656點。（譯者：徐睿承）1111029
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。