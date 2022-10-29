在外界對美國聯邦準備理事會（Fed）政策轉向的期望下，蘋果公司（Apple）財報亮麗，激勵美股今天大漲、週線收紅。

道瓊工業指數終場上漲828.52點，或2.59%，收在32861.80點。

標準普爾500指數上漲93.76點，或2.46%，收在3901.06點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲309.78點，或2.87%，收在11102.45點。

費城半導體指數上漲93.058點，或3.98%，收在2433.656點。（譯者：徐睿承）1111029

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