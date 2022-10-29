【愛傳媒朱亞君專欄】和毓嘉合作12年，八本書了。

至今我還能背誦他第一本詩集《嬰兒宇宙》裡的詩句。之於詩，他是個天才，純淨纖細，卻同時乘載著各式慾望的眼睛，對青春對身體對愛情，對世界一切都想去指認，欲裂的渴望。

爾後他投入各種社會運動，儘管同志遊行上煙視媚行，壓迫感讓他的文字有了另外的力量，「我不能愛你了／這個國家令我分心」這種震撼，也只有毓嘉能夠。

日子往前走著，他說「阿姨」並不是一開始就是阿姨的，他每天都在發生，好比某天醒來很想問某個人：「你偷走的我的靈魂，甚麼時候要還給我？」幾個季節過去，也就不再問了。阿姨們愛過、被傷害過，珍惜那些時刻並永遠不害怕再次去愛。

這書裡包容著不同的阿姨們，那個寫詩的、那個兢兢業業寫財經新聞的、每逢週五大喊著「星期五星期五星期五星期五星期五」的、那個在麵攤面對一桌意麵嘴邊肉油豆腐蔥花醬汁還能妙筆寫悶雷的，還有還有，面對性別少數，為他人吶喊「把我的身體還給我」，在街頭為所愛的人站出來。

而毓嘉總是笑著，大笑著，「像不曾被生活傷害過」。

拍照那天，我們出動了半個公司的同事，去當攝影的定位立柱。毓嘉背著大包小包的衣服家私來，正要指出酒吧洗手間的換衣點，他回頭：「就在這裡脫了沒關係吧？」說著就把上衣從頭脫下。

嗯哼。很阿姨。

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作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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