【愛傳媒簡秀枝專欄】睽違7年的維也納愛樂交響樂團10月27日晚間，在國人期盼中，專機抵台，終於解封、拉開交流序幕，「首演之夜」在台北國家音樂廳，人潮踴聚，座無虛席，樂迷思念下的掌聲不絕。

這是台灣邊境解封後，第一個抵台演出的國際天團，他們十分小心，不但搭乘專機，行程也刻意避開不必要的群眾接觸。

成本墊高，因此在台北一口氣安排了3場演出，即10月27日、31日、11月1日，而台中、高雄，原本並未作安排。此舉，引發中南部樂友的失望與反彈，認為主辦單位重北輕南。而維也納愛樂早已慕名由荷蘭建築師法蘭馨·侯班（Mecanoo architecten）團隊設計打造的高雄衛武營，他們從未見過，因此也很想南下體驗。主辦單位最後順從民意，決定在29日，增加一場高雄衛武營的演出，但因成本過於昂貴，最後由文化部出手，企業界也增加贊助。

目前敲定高雄的演出，除了衞武營音樂廳，擴大戶外廣場的同步轉播，文化部以戶外轉播的理由，給予資助，衛武營本身也在求圓心切下，擠出經費，同時也央請企業贊助商，增加贊助比率，讓高雄維持廳內與室外的同步欣賞模式，擴大嘉惠庶民大眾，分享更多買不到票向同好，也平衡南北樂友權益。

大家經常在維也納新年音樂會看到的熟悉指揮弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Möst，1960-），是此次天團的指揮，他以維也納愛樂客座指揮身分帶隊，在專機抵達的翌日，就馬不停蹄進入「首演之夜」，繃緊神經，效率奇高。

主辦單位很用心，爭取包括力晶集團、玉山銀行等大咖贊助商，以「力晶之夜」與「玉山銀行之夜」等等，掛名義助，27日晚「首演之夜」的贊助商，就囊括了泛德汽車、中華電信、璞永建設璞園團隊等3集團，共襄盛舉，企業贈票，帶進許多新聽眾，不過，大多數樂迷，還是付昂貴票價入場，動輒新台幣八千，一萬餘元，為了天團，大家彷佛不計代價，甚至還出現搶票熱潮，一票難求，足見國人對久違天團的殷殷期待。

成立於1842年的維也納愛樂，迄今已180年，健全的制度與優良傳承，一直名列國際前矛，被形容具備絲絨般的「黃金之聲」，也因此為樂迷所津津樂道，巡迴演出時，呈現各地搶購熱潮。

對台灣樂迷來說，是漫長的等待，因為疫情發生以來，台灣邊境管制嚴格，上百位樂手與工作團隊的樂團，開銷龐大，而落地之後的隔離，更讓遠來音樂嬌客，視為畏途。

足足3年，國際天團統統卻步，樂友只能透過線上欣賞，同時耐心期待早日解封，回到天團來去自如的過去。

據說，維也納愛樂以科學研究，思考他們在疫情尚未絕跡下，國際巡迴演出的取捨，而且樂觀審慎，與疫情共存，是他們的策略，然後再個案思考各國防疫狀況。對於來自台灣的多次盛情邀約，頗為心動，但關鍵障礙，還是隔離問題。台灣邊境管近期解封，天團來台演出計劃，果然成行，而且拔得頭籌，相當珍貴，也令國人雀悦不已。

回首前塵，在過去的30年間，維也納愛樂，總共來台5次，分別在：

1、1993年11月，由日本指揮家小澤征爾（Ozawa Seiji，1935-）帶團。

2、2003年4月，由祖賓.梅塔（Zubin Mehta，1936-）帶團。

3、2004年3月，再次由日本指揮家小澤征爾（Ozawa Seiji，1935-）帶團。

4、2015年10月，是艾森巴哈（Christoph Eschenbach，1940-）帶團。

5、2022年10月，由弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Möst，1960-）帶團。

上述5次其中，又經歷兩次疫情考驗，包括2003年間台灣剛報發SARS疫情，該團在驚恐中，完成3場滿場的巡迴行程才離境，成為當年疫情最後一個完成訪台演出的交響樂團。這回又碰到Covid-19 疫情，巧合之外，他們選擇聽天由命，看老天爺安排。

主辦單位曾透露，維也納愛樂對台灣其實非常友善，也不斷努力嘗試把台灣，加入他們亞洲巡演的行程表，直到今年才確定可行，這一路可謂道路漫長且險阻多多。身為交響樂團界的百年領導品牌，維也納愛樂不問艱困，以音樂分享為己任的精神，一如樂團的初心：「展示文化與藝術的價值，非常重要，因為它餵養了靈魂。」

27日晚的「首演之夜」，樂友把渴望，全寫在臉上，人人以有機會進音樂廳為榮，晚上7:30，樂手一在舞台上現身，掌聲加呼叫聲雷動，有如久旱逢甘霖，喜不自勝。

維也納愛樂團男團員，身著整齊燕尾服，女團員黒色套裝，來不及調整時差的團員們，還是展現抖擻精神，對著台下滿戴口罩、滿坐的觀眾，十分滿意，把微笑與感謝，也掛在臉上。

燕尾服裝點下的指揮弗朗茲．魏瑟-莫斯特，頂著一頭銀髮，看起來比網路轉播，略顯老邁，但又不失斯文帥氣，近距離重逢，還是讓粉絲愛在心裏口難開。

上半場是布拉姆斯（Johannes Brahms，1833－1897）兩首經典曲子，首先登場的是《大學慶典》序曲，才11分鐘的短曲，那是1879年間，德國布列斯大學（Breslau）決定頒授榮譽博士給布拉姆斯，布拉姆斯湧泉以報，特別創作新曲回贈，該曲曲式輕快俐落，結構完整，但也隱藏布拉姆斯式的陰鬱氣質。

也許是舟車勞頓，抑或7年睽違，一切變得陌生，新舞台、新音效，團員還在摸索適應中，因此第一首曲子，顯得有些力不從心，零落失據，弗朗茲．魏瑟-莫斯特在速度控制上，也不太順手，似乎過快，整體聽起來，有些彆扭僵硬，一開演，沒有讓樂迷感受到天團「絲絨般」純美音色的特殊性。

接著，布拉姆斯的《F大調第三交響曲》，創作於1883年，是作曲家正好滿50歲、心智成熟下的好作品，也是4部交響曲中，體裁最短，創作技法，最駕輕就熟，布拉姆斯僅花一個暑假就完成，相當難得。

該樂曲從冥想般的樂段開始，逐漸展現出充沛活力，過程中，有風暴般的情緒，憤怒張狂，也有溫柔浪漫氛圍，彷彿秋收季節，豐盈飽滿，但骨子裡是低調沈潛，反躬自省的，更把布拉姆斯看似開明，又很保守的真性情，展露無遺。

弗朗茲．魏瑟-莫斯特雖然指揮棒起落有致，略顯行禮如儀的呆板，沒有給樂迷太多驚艷之感。中場休息時間，大家就交頭接耳，語氣之間，略帶失望。

到了下半場，全場樂手，有如久夢乍醒，神靈活現了起來。捷克作曲家德弗札克 的《第八號交響曲》本來就比較通俗親切，開場時，樂團聲勢浩大，到主題平靜敘事，農村生活的體驗，大自然的歌詠讚嘆，讓曲式與情緒，持續升溫，接著，顫音起伏，低迴盤旋，之後，有如奔馬衝刺，張力持續增強，最後戛然而止，讓空氣凝結在瞬間，而激動情緒，繞樑三日不去。

德弗札克被歸屬國民樂派作曲家，曲子中的和聲、旋律與節奏，具備十足民族特質，地方色彩豐富，意象也清晰，尤其流暢音樂性，悅耳動聽，老少咸宜。

觀眾很慷慨，似乎忘記該樂團上半場整體表現的平庸，曲罷掌聲大起，一波接連一波，欲罷不能，弗朗茲．魏瑟-莫斯特如釋重負，整個肢體線條、臉部表情，都柔和了起來。

弗朗茲．魏瑟-莫斯特其實是克里夫蘭管弦樂團的音樂總監，任期到2027年，不過他與維也納愛的關係，非常特殊，早在2011年與2013年，他兩度擔任維也納愛樂新年音樂會指揮，並與樂團定期在維也納金色大廳演出，明（2023）年的新年音樂會，又非他莫屬，可說，與樂團之間，熟悉友好，默契不差。

為了給台灣樂友行聽為快，弗朗茲．魏瑟-莫斯特以安可曲的形式，逗樂友開心。

第一首安可曲是約瑟夫·史特勞斯（Josef Strauss，1827-1870）的《蔡瑟爾恩圓舞曲（俗稱金絲雀 ，Zeisserln. Walzer, op. 114 ）以及愛德華·史特勞斯（Eduard Strauss，1835-1916）的《與誰來跳舞.快速波爾卡》（Wer tanzt mit? Polka schnell, op. 251 ）舞曲，演出中，樂手的鳥叫聲，非常逼真動人，成為亮點。

27日晚的安可曲，彷彿是弗朗茲．魏瑟-莫斯特，提前公開預告他的新年音樂會曲目，為熱情的台北樂友，祝賀早年，同時也意味著祝福台灣，疫過天青，否極泰來，就要大地回春，觀眾感動不已，不斷報以熱烈鼓掌。

3年的疫情，改變了台灣樂友與天團的距離，27日晚的台北，很維也納，而後接續的台北高雄等多演出，除了滿足大家對國際天團的殷切思念與期待外，更期待聽到的演出水準，是貨真價實、真正的天籟美聲。

天團來了，說明了台灣疫情真的轉淡，或者和疫情共處，已成為新常態，未嘗不是精神壓力的解脫，跟欣賞天團一樣，還是令人雀躍、有著滿滿幸福滋味！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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