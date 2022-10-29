美國聯邦眾議院議長裴洛西住家在當地時間28日凌晨遭歹徒闖入，警方獲報趕赴現場時，42歲兇嫌德裴普（David DePape）正搶下保羅．裴洛西手中榔頭，並當著警察的面襲擊保羅．裴洛西。德裴普目前以涉嫌謀殺未遂、使用致命武器襲擊與虐待老人起訴，動機尚不明；但期中選舉逼近，這起事件不免令人與2021年國會暴動做聯想。

《紐約時報》報導，舊金山警長史考特（William Scott）在記者會上表示，警方於28日凌晨2時許獲報裴洛西住家遭入侵後，在2時27分做出回應。史考特描述，嫌犯搶下榔頭後重擊保羅．裴洛西，到場警員立即將德裴普制伏、上銬，「並請求醫療支援，在現場實施急救」，隨後將德裴普與保羅．裴洛西送往舊金山綜合醫院治療。

美聯社稍早報導，保羅．裴洛西頭部和身體遭到鈍器外傷，接受了瘀傷、嚴重腫脹和其他傷害的治療。據裴洛西的發言人哈米爾（Drew Hammill）台灣時間清晨5時許聲明，保羅．裴洛西顱骨骨折，雙手及右臂受到重傷，但「手術很成功，預計將能完全康復」。

警方仍在調查德裴普犯案動機，美聯社引述不具名消息來源，指德裴普闖進裴洛西家中時，連續大喊「南西在哪裡？南西在哪裡？」美國國家廣播公司（NBC）報導，裴洛西家人表示，德裴普的目標是裴洛西，並打算將保羅．裴洛西「吊起，直到南希回家。」

一位熟悉調查情況的執法官員告訴《華盛頓郵報》，警方透過搜查社群媒體發現，德裴普應來自舊金山東灣的柏克萊，他曾在2013年7月參加由天體倡導者托比（Gypsy Taub）發起的反對全市禁止公共裸體法令的示威遊行。據《舊金山紀事報》當年報導，德裴普不僅作為伴郎參加托比的婚禮，更與托比夫婦同居。

白宮發言人尚皮耶表示，總統拜登已即時致電裴洛西，「在這場可怕的襲擊後表達他的支持」，並正為裴洛西全家祈禱。