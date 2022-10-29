日本學者小笠原欣幸日前在臉書預測民進黨年底大選將大敗，但是對2024年的總統大選有利。資深媒體人單厚之卻認為，民進黨「抗中保台」這唯一的利器。如果連「抗中保台」都破功，總統大選要大好，恐怕也沒那麼容易。

單厚之28日在《美麗島電子報》撰文表示，距離大選剩下不到一個月，根據日本學者小笠原欣幸的預測，民進黨只有台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣等4縣市篤定當選，澎湖縣候選人陳光復則是「可能當選，但領先幅度不大」，民進黨很可能只剩下「4+1」席。

單厚之指出，朝野論述只剩下「討厭民進黨」和「抗中保台」兩種氛圍的角力。但小笠原欣幸認為「討厭民進黨」才是主流。在他的預估中，民進黨台北市長候選人陳時中在台北市不僅沒有當選的希望，而且還排名第三。

單厚之點出，過去兩年多防疫的過程中，陳時中被民進黨支持者視為「防疫英雄」，更是「抗中保台」的英雄。但是防疫不被監督的結果，必然就是特權橫行、弊病叢生，於是小吃店也可以賣快篩、疫苗價格塗黑，連高端也淪為不被國際承認的疫苗，卻又被爆出二期臨床試驗是委託陸資公司所做。原本滿滿「台灣價值」、「抗中保台」的疫苗，如今也成為一場笑話。

單厚之分析認為，小笠原欣幸稱，民進黨年底的大敗，反而對2024年的總統大選有利。但民進黨早已背離當年所有的民主、進步價值，只剩下「抗中保台」這唯一的利器，如果連「抗中保台」都破功，總統大選要大好，恐怕也沒那麼容易。