「劇烈降雨」初試啼聲，昨晚已在北部帶來間歇雨勢，中央氣象局今早把大雨特報升級，針對北北基宜發豪、大雨特報，尤其宜蘭山區要特別當心！「奈格」颱風雖離台灣更近，但發布海警機率轉低；遑論陸警。受其外圍環流與東北季風雙重影響，迎風面天氣不穩定，下星期整周，都有局部雨。

今起至下周五（11月4日），北部、東部天氣都不好，主要降雨自明起來襲，受東北季風、「奈格」外圍環流影響，一直到下周二前都有「劇烈降雨」機率，宜蘭山區首當其衝！

氣象局今晨改發豪、大雨特報，基隆、新北、台北、宜蘭警戒。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，這波降雨區域和先前「尼莎」颱風的降雨區域高度重疊，山區一定要提防。

最新路徑潛勢顯示，「奈格」通過呂宋島後逐漸轉北，轉向位置及路徑有很大不確定性，不能完全排除發警報的機率，端看它未來怎麼走，持續觀察。

今迎風面水氣偏多，桃園以北、東半部有雨，新竹以南晴時多雲。各地氣溫：北部20至27度、中部19至33度、南部20至33度、東部19至30度。