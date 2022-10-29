一名女子小美婚後經常向老公表示要替友人的貓舍餵貓，幾乎天天深夜外出到天亮才回家，老公懷疑她不忠，於是查看她手機簡訊，發現都是一名陌生男子載她出門，兩人甚至互稱老公、老婆，還有一起夜宿旅館及出遊的紀錄，老公一怒下控告妻子及小王，最後法官判妻子及小王共同賠償30萬元。未料小王的女友小芬得知後暴怒，在臉書、IG上痛罵小美「破女」、「很髒很噁心有夠噁」，遭到小美提告，事後小王的女友小芬許不但被依違反個人資料保護法遭判刑4月，還需賠償小美4萬元。

根據判決書記載，丈夫向法院提出控訴，小美經常假藉要出差工作或員工旅遊，必須外宿，然後由小王接送上下班，即使老婆離職後，自109年10月底、11月初起，就以要幫忙朋友的貓舍餵養幼貓為由，每天在半夜11點過後出門，甚常至清晨6、7點尚未返家。

丈夫提出小美手機簡訊證稱，她與小王2人在通訊軟體LINE對話中，以老公、老婆互稱對方，更相約至汽車旅館同宿，顯然已有通姦行為，因此求償80萬元。

法官查看兩人簡訊對話，發現小美曾在凌晨2時19分許提問小王「有房嗎？」小王回覆「沒房、那我先去開、剩兩間、車牌過去都不用證件、是妳的名字？我改掉我的」，小美又問：「你住宿嗎？笨，幹嘛不休息」，男方則回答「有早餐啊、差200」。

法官又查知，小王曾傳訊給小美說「你是我最愛的人最疼的人，我不讓你受點委屈；我寧可讓你不開心我、揍我、咬我、生氣我、撒嬌我、我也不願你去對別人」等，認定兩人交往已逾越正常男女交往分際，侵害丈夫的配偶權，判兩人應賠30萬元。

但事後小王向女友小芬坦承劈腿，還讓小芬看兩人對話話引爆戰火。於是在臉書與IG上，標記男友與小美「破成這樣跟別人男友打砲又跟妳老公打砲，更何況你還有小孩的人」、「我真的很討厭破女」、「隨便成這樣，都在被別人看笑話呢」，甚至將小美照片截圖PO網痛罵「照照鏡子看看妳自己多卑微」。

小美得知後控告小芬，法官審理後，認定小芬在網路上公開對方的個人資料，依違反個資法處4月徒刑；民事部分，小芬則因擅自公開揭露小美的資料與照片，造成她名譽的損害，判她應賠償4萬元。