民進黨昨(28日)晚間舉辦「社群之夜」活動，蔡英文總統致詞時，除了呼籲民眾支持《18歲公民權修憲公投案》，更提到年底若民進黨選得不理想，「恐會讓國際懷疑台灣人是不是改變主意了」。此話一出，引發網友爭論，有人就認為「牽拖」。

在推薦民進黨各縣市候選人後，蔡英文談到，年底的選舉大家的一票除了決定家鄉要有更好發展，更是要決定國家也要有更好的發展，北北基桃是最艱困選區，候選人若能如果能克服困難順利當選，一定能讓首都圈成為國際級的大都會。

蔡英文也指出，「如果我們選得不理想，那想一想國際間會怎麼樣解讀呢？他們會問說台灣人民是不是改變主意了？這樣子的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？所以年底的選舉，大家的一票決定我們執政路線是不是要繼續往前走，更是要決定國際會不會持續更有力的支持台灣，大家說對不對？」

對此，有不少網友湧入本網、《LINE TODAY》相關報導底下留言，有人表示「台灣內部選舉，和外國何干？」「民進黨如果選不好，就是代表所作所為不符民意，不得民心」、「笑死反正我寧可投無黨籍或國民黨也不會投給你民進黨」、「天天為選舉算計，可以治國了嗎？」「又不被國際承認，需要理會國際怎麼看？」「國際社會：疫苗請做到三期」。