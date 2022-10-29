載有英國王后卡蜜拉的英航（British Airways）波音（Boeing）777-200ER班機從印度班加羅爾（Bangalore）飛往倫敦希斯洛機場（Heathrow airport）途中遭遇鳥擊，機頭凹損，明顯還有血跡。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《時人》（People）雜誌與28日報導，這架班機在準備降落前，與飛鳥相撞。不過，白金漢宮並未發表評論。據悉卡蜜拉在近日繁忙的行程後，遠赴印度，去當地的健康度假村度了10天假。

眾所周知，卡蜜拉很怕飛行，有一次甚至怕得坐在私人專機的登機階梯上，不肯上飛機。卡蜜拉曾公開坦承，她很怕搭機飛行，但那並不會阻止她前往世界各地。而飛機起飛時，她常緊抓著另一半查爾斯的手。

INCIDENT A British Airways Boeing 777 suffered a bird strike on approach to London https://t.co/or1YqhR7zA — AIRLIVE (@airlivenet) October 28, 2022

儘管查爾斯會開飛機，但非常同情卡蜜拉的恐飛症，據說有一次遇上很大的亂流，有人聽到他向另一半大聲說：「親愛的，請不要把我抓得那麼緊！」

自從2010以來，75歲的卡蜜拉至少去了位於班加羅爾的索奇亞（SOUKYA）健康度假村7次，當地除了提供瑜伽和阿育吠陀（ayuverdic）芳療、順勢療法和自然療法外，還提供賞鳥、烹飪示範和音樂欣賞等活動。

2019年時，卡蜜拉為了慶祝查爾斯71歲生日，兩人共赴索奇亞度假，享受素食餐，並做了瑜伽。