「情色教主」雪碧（方祺媛）七月時健康狀況亮紅燈，不僅腸胃發炎、血尿甚至免疫力下降，當時還曬出吊著點滴病懨懨坐在輪椅上的照片，不僅臉色慘白，身形明顯瘦了一大圈，沒想到事隔3個月，她自爆再次進手術室，並從眼中取出異物，讓網友擔憂不已。

雪碧在instagram限時動態曬出翻開下眼瞼的照片，秀出充滿血絲的眼睛，讓人看得怵目驚心，接著表示：「今天眼睛裡有刺，很難張開眼睛工作了，休息一天」，接著又曬出一張超近自拍照寫下：「為什麼又進手術室」，最後分享醫生從眼睛裡取出的東西，只見是根短短幾公分的黑色細線，接著疑惑表示：「這個到底是什麼東西」。

雪碧眼睛有異物前往醫院就醫。（sprite0719ss IG）

雪碧進醫院動小手術。 (sprite0719ss IG)

雪碧從眼睛中取出異物。(sprite0719ss IG)

根據《三立新聞網》報導，雪碧先前澄清因全身麻醉沒好好休息，加上憋尿，導致腎臟發炎住院，至於被指是整型過度，她坦言做了割雙眼皮手術，理由是年紀漸長，覺得眼睛下垂呈現三角眼，因此去做醫美調整，但否認住院跟整型有關，不過坦言整型需要麻醉，麻醉需要時間代謝，通常要一到兩週恢復期，確實多少會讓身體耗弱。

李妍憬日前認愛AV導演圤智雨，而雪碧日前受訪時認了曾跟圤智雨交往過，未料此舉引爆李妍瑾怒火，直接開嗆雪碧只是圤智雨的「前砲友」、而非前女友，更要對方「不要佔用我男人的時間」，火藥味相當濃厚 ，對此，雪碧僅在臉書寫道：「別為了不值得的人事物煩惱，及時行樂最重要」，透露出自己無奈心聲。