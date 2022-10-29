涉及在網路「性霸凌」澎湖縣政府女性員工，遭女性主管提告的臉書帳號「龍靈兒」，馬公市公所發文承認是該所趙姓同仁所有。（馬公市公所臉書）

因涉及在網路「性霸凌」澎湖縣政府女性員工，遭社會處長陳寶緞等女性主管憤而提告的臉書帳號「龍靈兒」，澎湖縣警察局在28日訊問馬公市公所趙姓司機，隨後馬公市公所在深夜11點多發文承認，趙姓同仁已向檢警及長官坦承不諱，馬公市公所仍將秉持勿枉勿縱、決不護短立場，全力配合檢警相關調查作為。

據了解，日前化名「程陽光」人士在臉書發文，以「八大金釵」物化澎縣府女性主管，並貶抑她們的工作表現，「龍靈兒」並在「程陽光」貼文留言，進一步毀謗縣府所有女性同仁升遷模式，惡意扭曲事實。

主管性別平等業務的社會處長陳寶緞，第一時間出面指責這些人公然在臉書發文物化女性，以低俗不堪的言語搭唱，言論充斥性別歧視，誰無父母，誰無姐妹，凡身為女性者都應予同聲譴責。

由於檢警積極介入調查，並約談相關當事人之後，馬公市公所深夜說明如下，「1、有關臉書帳號「龍靈兒」事件，葉市長於111年9月26日(週一)上午即召集各單位主管開會討論，責成各主管瞭解「龍靈兒」是否確為本所員工所使用之帳號。2、本案於檢警偵辦期間，本所均完全配合檢警相關調查作為，並由政風室蒐報相關情資予縣府政風處。另於111年10月28日經檢警訊問後，本所趙姓同仁已向檢警及本所長官坦承不諱，相關案情仍由檢警持續調查中。3、本所仍將秉持勿枉勿縱、決不護短之立場，全力配合檢警相關調查作為。並俟地檢署偵查終結後，視涉案情節追究趙員相關行政責任，給予適當之懲處。」

不過有網友諷刺，「真的是市公所員工原來市府裡面也有「週遇寇」第二？要追是不是有用公家機關的電腦當網軍」、「市長司機!要切割很難了吧」、「那是選舉的抹黑戰術，最多只是找個替罪羔羊吧」、「安家費準備好了吧」，也有前馬公市公所員工透露，葉竹林這樣「大義滅親」的做法實在令人寒心，也會讓公務人員失去向心力。

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