一名在在桃園工作的人夫，因家住新北市偶爾才回家，妻子竟順勢長期將小王帶回家中，住樓下的婆婆多次撞見小王在媳婦家中，甚至深夜不歸，裸上身躺在她床上，人夫事後得知妻子竟然在家中養小王後，人妻竟離家出走，還要小孩叫小王「爸爸」，小孩事後不解問阿嬤，「我為何會有兩個爸爸」，經人夫向妻子提告求償100萬元。法院審理後，2人行為已侵害配偶權，判人妻應賠10萬元，全案仍可上訴。

人夫指控，他和妻子結婚6年，妻子卻與不知名男子發生多次性行為，甚至還有1次侵門踏戶在家中嘿咻被他媽媽撞見，妻子也坦承婚外情而且離家不歸，多次提出離婚要求，為此他痛苦不堪，對妻子提告求償100萬元。

根據人妻的婆婆證稱，她住7樓、兒子及媳婦、小孩住8樓，有各自的大門。從110年開始，我就常常看到有一名男子在8樓出入，但媳婦都說是高中同學，甚至多次看到媳婦跟該名男子深夜在家吃火鍋，咬食一大早也看見男的在家中，經詢問兒子，兒子也說不認識該位男子。

婆婆更指出，在110年8、9月間，媳婦養的貓死了，該名男子有來協助清理貓籠，我中午剛好開門進去，發現該名男子躺在媳婦的床上，上身赤裸，媳婦跟小孩也在房間看電視。

最後忍不住問兒子該位男子到底是誰，但是兒子都說不認識，當時他還勸兒子要好好詢問媳婦，不要吵架，未料後來兒子就說要離婚，連小孩都不想要，但當天媳婦就離家不歸，直到過年要媳婦來看小孩，但該名男子也一起來家中，接著帶小孩外出遊玩，事後小孩問說「為何會有兩個爸爸」，因為媳婦要求小孩叫該名男子爸爸。

法官認為，該對夫妻在105年5月11日結婚，並育有未成年子女二人，但是女方卻自110年起與不知名男子交往並自行離家，將照顧未成年子女二人之主要責任推卸給丈夫，因此受有精神上之痛苦，且男方長期在外工作，將未成年子女之照顧委由老婆及母親照顧，對於兩造間夫妻感情之疏離也有責任，考量雙方經濟情狀，判妻子要賠10萬元，仍可上訴。