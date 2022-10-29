野百合學運出身、曾任民進黨國民大會黨團副召的現任國民黨立委鄭麗文。（圖／本報系影音截圖）

衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等人，27日晚間赴民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，雖薛與陳競總都表示，僅是純聊天，談的是近期的酸甜苦辣，仍引發熱議。野百合學運出身、曾任民進黨國民大會黨團副召的現任國民黨立委鄭麗文表示，從「防疫三巨頭夜奔陳時中大營」這一幕可見，陳的選情已病入膏肓。

鄭麗文昨（28）日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，薛瑞元、王必勝、莊人祥「防疫三巨頭」夜奔陳時中大營，三人居然密會了長達3個小時，這點不僅讓國民黨台北市長候選人蔣萬安與中廣董事長趙少康質疑，連她都覺得啟人疑竇，諷刺道：「如果你們真的是敘舊的話，你們喝了幾罐紅酒？」

鄭麗文認為，這三大巨頭八成以上是在幫陳時中排練，11月5日將到來的第一場台北市長電視辯論會，因為可預期，陳一定會被蔣萬安、無黨籍台北市長候選人黃珊珊圍剿疫苗與防疫相關的所有問題，所以這三人就是特別去幫陳演練攻防的，也可說是「串供」、「套招」。

對此，鄭麗文認為，當晚現場應該還有陳時中其他重要幕僚在，目的就是想看在最後這一個月，陳還能怎麼「逆轉勝」。鄭強調，過去指揮中心及其官員早已被質疑公私不分，如今三大巨頭更直接到競選總部去幫陳做功課，可見陳的選情真的已經到了非常危急、很難救治的地步了，甚至可以說是「病入膏肓」了。

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