Story filed to ESPN: The NBA is pursuing the implementation of an upper salary limit in its negotiations on a new collective bargaining agreement with the National Basketball Players Association, a systematic change that has been met with significant union resistance. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 28, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基29日爆料，眼見不少球隊頻頻砸下重金形成嚴重貧富不均情況，NBA官方正在考慮取消現行的豪華稅，改用強硬的薪資上限限制球隊投入不能超過具體數字，但這很可能招來球員工會強烈反對，甚至未來造成NBA再次封館的悲劇。

聯盟官方打算祭出硬性的薪資上限主因，在於包含勇士、快艇、籃網等豪門球隊不斷砸下重金，甚至無視豪華稅高低，遠遠超過其他小市場球隊支出，造成不公平競爭的情況，目前聯盟與球員工會之間已經努力協商當中，12月16日將是雙方通知對方跳出勞資協議的截止時間。

聯盟官方認為現行的薪資制度，已經造成30支球隊彼此之間競爭變成不公平，也讓競爭體系變得不可延續，所以才會提出如此硬性的薪資上限規定，希望防堵豪門球隊瘋狂砸錢，接著只怕勞資雙方協議因此破裂造成封館，上次NBA封館是在2011-12年球季，也僅縮水打了66場例行賽。