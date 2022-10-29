觀察者網29日報導，中國常駐聯合國代表團網站消息，中國常駐聯合國副代表耿爽美東時間28日在安理會中東巴勒斯坦問題公開辯論會發言指出，以巴當前局勢再次凸顯實現共同安全的重要性。巴勒斯坦被占領土現狀不可持續，安理會必須拿出積極有力行動。

耿爽強調三點意見：

一、巴以當前局勢再次凸顯實現共同安全的重要性。近一個時期，被占領土安全形勢持續動盪。以色列安全部隊在約旦河西岸展開的搜捕行動造成大批巴勒斯坦人傷亡。同時也有以色列人遇襲身亡。不斷升級的暴力催生恐慌與仇恨，加劇衝突與動盪，可能將局勢推向失控，中方對此深感擔憂。

以色列和巴勒斯坦是搬不走的鄰居，安全相互依存、不可分割。呼籲有關各方保持最大限度克制，避免採取任何可能導致誤判或緊張升級的單邊行動，全力扭轉地面消極態勢，盡快實現緩和降溫。占領方應當切實履行保護被占領土上民眾安全的國際法義務。國際社會要同等重視巴以雙方的安全關切，鼓勵雙方通過對話合作找到最大公約數，實現共同安全。中方支持溫尼斯蘭德特別協調員為此所作努力。

二、巴以當前局勢再次凸顯落實國際共識的必要性。同樣在約旦河西岸，馬薩費爾亞塔地區1200多名巴勒斯坦人面臨被驅逐風險。很多人不願離開世代居住的家園，藏入洞穴艱難度日。約旦河西岸C區18％的土地被畫為軍事訓練區，50％被畫為其他用途，事實上排除了巴勒斯坦開展建設、經濟和發展活動的可能。

持續擴張的定居點活動侵蝕巴勒斯坦的土地，侵吞巴勒斯坦的資源，侵犯巴勒斯坦的自決權，讓一個領土連貫、獨立、主權的巴勒斯坦國更加遙不可及。中方呼籲以色列按照安理會2334號決議要求，停止一切定居點活動，並為約旦河西岸巴勒斯坦社區的發展創造條件。

三、巴以當前局勢再次凸顯推進「兩國方案」的緊迫性。巴勒斯坦問題延宕70多年。此起彼伏的暴力衝突，不斷惡化的人道局勢，持續蔓延的絕望情緒時刻提醒我們，巴勒斯坦被占領土現狀不可持續。國際社會不能以零敲碎打的危機管控取代全面公正的解決方案，不能以有限的經濟人道措施彌補政治安全欠帳。

國際社會應當助力巴以盡快恢復和談，推動中東和平進程重回正軌，在「兩國方案」基礎上尋求長期解決。在此方面，安理會責無旁貸，必須拿出積極有力行動，支持巴勒斯坦人民恢復並行使不可剝奪權利，不負幾代巴勒斯坦人對公平正義的期待。

耿爽稱，巴勒斯坦內部和解對巴獨立建國事業至關重要。中方歡迎巴勒斯坦政治派別本月在阿爾及爾達成內部和解協定，讚賞阿爾及利亞發揮的積極作用，相信這將有利於增進巴勒斯坦內部團結，促進巴以和談。

耿爽重申，中方支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦和以色列和平共處，阿拉伯和猶太兩大民族共同發展。中方將繼續同國際社會一道，為巴勒斯坦問題的全面公正解決作出不懈努力。