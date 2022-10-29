臉書網友留言。（圖／截自故宮臉書）

國民黨立委陳以信昨（28）日爆料，故宮博物院於去年2月打破國寶龍紋碗（故宮證實為雙龍小碗）。故宮隨後發表聲明，認了3件典藏瓷器毀損，正依流程進行調查及修復，並稱無隱匿一事。故宮昨日下午1時許在臉書刊出聲明全文，卻遭大批憤怒網友灌爆，更有人悲痛表示：「怎麼對得起用生命護送來台的前輩……」

故宮昨日下午1時7分在臉書發文刊出聲明，內容指出，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

故宮聲明強調，針對委員所指「院長下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前，也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據」，故宮嚴正澄清絕無隱匿情事，相關調查進行中以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理，並無所謂「以免留下證據」問題。相反地，事件發生後，基於保全證據需要，於調查案件及修復文物期間，自無法允許一般人員或當事人任意提取、檢視、搬移三案之文物，此項作業方式亦不待院長下令。

此文湧入約800則留言，幾乎都是批評聲浪。網友紛紛表示：「怎麼對得起用生命護送來台的前輩……」「這些國寶歷經戰亂來到台灣都安然無恙，怎麼一到你們手中就連破3個，你們對得起用生命護送的前輩嗎？」「我為護送國寶的先賢先烈們而哭！」「為什麼會打破呢？故宮不是都有鋪厚地毯各種保護的設備嗎，是否可以說明後續是怎麼補強保護設備、文物移動流程，確保下次不會再發生呢？」「為何一次破損3件？為何是立委講才知道有破？故宮寶物應該是專業人員看管，不是隨便人員就可拿取！所以請故宮拿出專業來！」「被立委踢爆才公開說明還不叫隱匿？台灣官場風氣何以墮落到這種地步？」