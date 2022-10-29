新北一名人夫因長期在桃園工作沒有每日回家，妻子便順勢把小王帶回家中，被住在樓下的婆婆撞見小王多次在媳婦家中、甚至上身赤裸躺在她床上，人夫得知後妻子索性離家出走，還要小孩叫小王「爸爸」，讓小孩不解詢問「為何會有兩個爸爸」，人夫憤而向妻子提告求償100萬元。法官認為雖不能證明人妻與小王確有發生性行為，但兩人行為已侵害人夫配偶權，判人妻應賠10萬元，可上訴。

據判決書指出，人夫指控與妻子結婚六年，妻子竟與不知名男子發生多次性行為，其中去年11月30日早上7時許還是在家中發生，被他媽媽撞見，且妻子亦向他承認其有婚外情，想離婚，使他精神上痛苦不堪，憤而向妻子提告求償100萬元。

婆婆也到庭作證，她與兒子、媳婦住在同一棟大樓，住在他們的樓下，內部沒有通，有各自的大門。她平時會幫他們洗衣服、顧小孩；從去年開始，就常常看到有位不知名男子在兒子家出入，去年8、9月間，媳婦養的貓死了，該男有來協助清理貓籠，她中午剛好開門進去，發現該男上身赤裸的躺在媳婦的床上，媳婦跟小孩也在房間看電視，因為對方是來幫忙的，她也不好意思說什麼；同年11月某日晚上10點多，她上去收廚餘時看見媳婦和該男在家吃火鍋，她有勸告媳婦是這樣不好，沒想到過幾天，她上樓拿衣服洗時，又撞見該男一早就在客廳，看到她之後就跑到媳婦的臥室。

婆婆表示她原本沒有要跟兒子說，因為是媳婦的隱私，也怕他們夫妻吵架，只有吃火鍋那次她覺得比較嚴重，才提醒兒子，後來媳婦說要離婚，當天就離家了。過年時，媳婦和該男一起來接小孩，晚上孫子回家後問她說「為何會有兩個爸爸」，原來是媳婦跟小孩說要叫該男「爸爸」。

法官認為婆婆證詞屬實，雖不能證明人妻與該男確有發生性行為，但人妻對小孩稱要叫該男「爸爸」，即可合理推知兩人之交往已經逾越正常男女社交之份際，已侵害人夫配偶權；法官認為人妻自去年起與該不知名男子交往並自行離家，將照顧子女之主要責任推卸給丈夫及其之家人，屬實讓人夫受有精神上之痛苦，但人夫在桃園工作，每日通勤回板橋住家並無困難，仍長期未每日回家同宿，將照顧子女之責任委由妻子與母親、家人負責，造成夫妻感情之疏離，亦難認毫無責任；考量兩造經濟情狀等，判處人妻應賠償10萬元，可上訴。