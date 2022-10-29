王毅會見美國駐大陸大使伯恩斯指中美關係正處於緊要關頭。（大陸外交部）

中國外交部官網消息，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅28日接受了美國駐華大使伯恩斯到任拜會。指中美關係正處於緊要關頭。國際社會普遍期待中美關係能夠穩定發展。

王毅歡迎伯恩斯來華履新，有針對性地介紹了中國共產黨第二十次全國代表大會的主要成果和重大意義。國際社會普遍期待中美關係能夠穩定發展。

王毅說，中美關係正處於緊要關頭。國際社會普遍期待中美關係能夠穩定發展。習近平主席指出，中美之間應相互尊重、和平共處、合作共贏，這是中國同美國發展關係的最根本遵循。作為兩個大國，中美誰也改變不了誰，美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道，不要總想著打壓遏制中國的發展。作為駐華大使，「希望你成為中美之間的橋梁和紐帶」。

伯恩斯表示高度關注中共二十大，認真研讀了二十大報告，中方的介紹有助於加深美方的理解。美中關係對兩國、對世界都非常重要。美方願同中方加強溝通，管控分歧，推進合作。