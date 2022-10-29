大S今年3月宣布梅開二度嫁給20年前的男友具俊曄，兩人的愛情也在台韓被傳為佳話，外界一度傳出大S又有喜，但已被S媽否認。近日，賈永婕曬出家族聚會偶遇大S夫妻的照片，當中大S穿著寬大上衣，臉看起來圓了一圈，看似比先前拍雜誌時長肉不少，引來網友質疑孕味濃，但也有人覺得可能只是具俊曄太會下廚，大S才幸福肥罷了。

大S去年底正式脫離與汪小菲10年婚姻，今年3月女方拋出震撼彈，宣布與具俊曄登記結婚，汪小菲則隔空表示不會再打擾前妻，也希望她幸福，未料網友發現一個疑似汪小菲旗下的工作帳號「蘭姐好物甄選」，平時除了替汪小菲的產品宣傳外，近日還發影片附上標題：「大S被爆懷孕已經3個月，為具俊曄再度破底線」。

賈永婕上傳與大S、具俊曄合影，如今已刪文。（圖／翻攝自劇綜學姐微博）

該篇影片更為汪小菲抱不平，下面寫著：「汪小菲：我都心疼我自己，我就是一個賣酸辣粉的」，引來網友兩極評論，然而對於大S懷孕傳言，從她再婚後就不斷，對此，S媽曾受訪表示不太可能，一方面是大S年紀已經很大，懷孕不容易，加上先前生產時就傳出過大S從鬼門關前走一遭，S媽直言：「她（大S）現在的身體懷孕是無法負荷的」。

近日，賈永婕分享在餐廳為阿公慶生，剛好偶遇大S夫妻，兩人露出燦笑跟賈永婕家人合影，大S穿淺藍色長版直條紋襯衫，頭髮往後收起扎成一束馬尾，有網友覺得大S看似臉圓了不少，留言討論說：「最近小S曬出的視頻裡，都是具俊曄在下廚，看大S的狀態，一定是老公的廚藝不錯，這都吃胖了！」、「這就是嫁給了愛情的樣子嗎」、「這怕不是圓潤，是懷孕了吧」。