歐盟立法者當地時間27日晚間通過了一項決議，要求汽車廠商研製的新車和貨車在2035年之前實現零排放，這是一項重要協議，並將使得歐洲邁向以電動汽車、卡車為主的未來發展路線。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）28日報導，歐洲議會政策首席談判代表惠特瑪(Jan Huitema)和現任歐盟輪值主席國捷克代表的歐盟委員會在布魯塞爾時間晚間9點前通過了這項決議。

雖然最初被認為是歐盟綠色協議立法提案中最具爭議的一項，但二氧化碳標准文件進展迅速，成為成員國和議會同意的所謂「宜居55」（Fit for 55’）眾多子計劃中的第一個。

#FitFor55 | 🤝 DEAL! We have just reached a provisional political agreement between the @EUCouncil and the @Europarl_EN on the CO2 emission standards for cars and vans 🚙💨



This is the first agreed proposal from the Fit for 55 package.#EU2022CZ



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這項立法將要求在歐盟銷售的所有新車和貨車到2035年實現零排放，此舉實際上禁止銷售使用內燃機技術的新型汽油和柴油汽車。立法者還商定了一個中期目標，即到2030年，與2021年相比汽車的二氧化碳排放量減少55%，貨車減少50%。

參加了晚間談判的歐盟氣候政策主席提孟思（Frans Timmermans）在一份聲明中表示，該協議向汽車行業和購車者發出了強烈的信號。「歐洲正在接受向零排放交通的轉變。歐洲汽車製造商已經證明他們已經準備好加入市場，而且越來越多且價格實惠的電動汽車進入市場，」。

捷克工業和貿易部長西克拉（Jozef Sikela）對這項決議表示：「這將為歐盟邁向更現代化和更具競爭力的汽車工業鋪平道路。」