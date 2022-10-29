南韓知名演員宋仲基2016年演出韓劇《太陽的後裔》爆紅，並與該劇女主角宋慧喬結婚，但兩人在2019年宣布離婚，結束短暫3年婚姻，然而，近期宋仲基被拍到與一同合作電影《勝利號》的女星金泰梨在巴黎街頭約會，是否發展出新戀情?引發網友熱議。

近日，YouTube上流傳一段疑似宋仲基與金泰梨在巴黎街頭約會的影片，女方還親密的挽著男方的手，有網友透露該影片為10月21日拍攝的，不過，該影片就迅速被人打臉，相關截圖出來後發現，影片中的兩人為孫藝珍與玄彬，並非宋仲基與金泰梨。

事實上，兩人已經不是第一次傳出緋聞了，據悉兩人是在拍攝電影《勝利號》熟識，宋仲基曾在電影宣傳活動上說：「很想念金泰梨，如果她在就好了」 ，今年五月時，宋仲基在個人IG上曬出一張他在看金泰梨YouTube上Vlog笑得非常開心的照片，而金泰梨過去某次訪問中提到宋仲基「讓身邊的人很放鬆，很會安慰人，也很會帶動現場的氣氛，讓我有了『果然是主演』的感覺」。

如今兩人再次傳出緋聞，許多網友也已紛紛敲碗，希望兩人可以在一起「如果是真的會祝福的」、「希望兩個人真的交往」，對此，目前雙方公司稍早也回應，宋仲基所屬經紀公司「HighZium studio」向媒體否認戀情，並強調「毫無根據」，而金泰梨公司「mmm management」相關人士，也表示「熱戀說不是事實」。