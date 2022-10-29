據美國之音報導，柏林當地時間周五（10月28日）表示，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將敦促中國開放市場，並將在下周訪問中國時提出人權問題。這將是自新冠疫情開始以來，歐盟國家領導人對中國的首次訪問。

蕭茲將於11月4日訪問中國。當前西方對中國的貿易做法和人權記錄日益關注，並對德國對中國這個世界第二大經濟體的依賴感到不安。蕭茲為期一天的訪問，將由一個商界領袖代表團陪同。大眾汽車（Volkswagen）和巴斯夫（BASF）的首席執行官已確認將加入總理的隨行代表團。

與此同時，蕭茲國內的三方聯盟內閣內部就是否批准中國對德國最大港口漢堡的一個碼頭的投資，發生了日益激烈的爭吵。儘管蕭茲的部長們擔心安全問題，但蕭茲仍在推動這一談判。

報導稱，德國政府發言人28日在一次簡報會上說，柏林對北京的看法已經改變，但反對與中國經濟「脫鈎」，並希望北京在貿易關係中表現出對等互惠。這位發言人說，德國將討論中國的「專制」傾向和人權狀況，「以及一系列其它問題，例如在向歐洲和其它公司開放中國市場時的對等性」。

該發言人補充說，德國政府希望蕭茲在訪問期間與NGO非政府組織會面，但尚不清楚這是否可能實現。

中國外交部在一份簡短聲明中確認了這次訪問，稱蕭茲是應中國國務院總理李克強的邀請訪問中國的。

蕭茲在出訪前面臨國內的批評聲音，因為他推動了一項內閣決定，允許中國的中遠集團（Cosco）投資漢堡的一個碼頭。儘管他的執政聯盟夥伴們因為擔心中國對關鍵基礎設施的影響力而進行了強烈抵制，但還蕭茲還是決定批准。

德國政府發言人表示，柏林仍在研究中國收購設在多特蒙德的艾爾默斯半導體技術公司（Elmos）的芯片生產廠的潛在問題。這位發言人拒絕證實一家德國媒體的報導，稱德國國內情報機構曾警告不要批准這項投資。

過去六年來，中國一直是德國最大的貿易夥伴；2021年的貿易額超過2450億歐元（2440億美元）。