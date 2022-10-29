美國10月7日對大陸祭出最嚴厲晶片禁令，直接封鎖高階晶片、製造設備與美籍人才限制。近日不少大陸半導體業者要求美籍員工離職或暫停工作，記憶體製造商長江存儲日前下令核心職位美籍員工離職，而在去年底離開中芯的台積電前營運長蔣尚義（人稱將爸）表示「不會再回大陸」後，外界關注另一焦點是，推進中芯跨入7奈米的執行長梁孟松，據了解，梁孟松應是台籍，但是否同時擁有美籍或韓籍不得而知，已屆70歲的梁孟松是否藉此退休，後續值得觀察。

美國此次半導體禁令，其中「人才限制」，被市場認為影響最大且深遠，而其衝擊也逐漸發酵。

金融時報引述知情人士表示，長江存儲陸續要求美國公民或持有綠卡員工離開公司，已有部分人員離去，雖然不清楚這波規模，但據內部工程師透露，離職的部分美籍員工包括幫助公司在NAND記憶體生產有所突破的關鍵人才，在美國禁令下，公司沒有其他選擇。

DigiTimes報導，大陸半導體產業沒了國際人才支援，在技術推進發展受限下，估計不少公司已看不到未來，加上美籍人士離開，雙重危機下恐將掀起離職與裁員潮。

而國人最熟知的大陸半導體大將，莫過於台積電前資深研發處長、中芯國際執行長梁孟松，他是中芯先進製程突破7奈米的最大功臣，據了解，梁孟松應是台籍，但是否同時擁有韓籍或美籍不得而知，受到美禁令限制，已屆70歲的梁孟松是否藉此退休，後續值得觀察。

陸媒初步統計，中國大陸約20家半導體企業的37名高管具有美國籍，當中數家是當地市值前20大半導體業者，且多家業者創辦人兼董事長有美籍。

華爾街日報也整理出，大陸16家半導體上市公司，至少有43名高管具有美籍，這些高管幾乎都曾任職矽谷半導體大廠，部分是透過「千人計畫」回到中國大陸，但當前的禁令使這些海歸派陷入兩難，究竟要選擇保住美國籍，還是為了個人事業留在中國。

值得關注的人物包括設備大廠中微半導體創辦人、董事長兼執行長尹志堯。憑藉過去在英特爾、科林以及應用材料高管的經驗，2004年、60歲的尹志堯在上海創辦中微公司，隨後研發出首台蝕刻機，成功打破美企與日企在該領域的壟斷。