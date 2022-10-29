復旦大學美國研究中心教授張家棟29日在大陸《環球時報》撰文指出，美國國防部27日公布最新非保密版美國國防戰略報告，上一份報告是2018年發表，當時美軍尚在阿富汗作戰。在2018年版報告中，美軍稱要實現從反恐、打擊極端分子向傳統大國間競爭的新方向轉型。2022年版報告表明，美軍這一戰略方向的調整已經基本完成。如何應對中國是2022年版報告的核心。

張家棟表示，這份報告的主要內容延續了2018年版報告，尤其是延續了時任總統川普對中國的戰略重視程度，繼續把中國視為美國的首要戰略競爭對手，稱「中國在未來數十年對美國國家安全構成最根本威脅」。報告還明確，美軍的發展方向將圍繞中國軍事力量的特徵和發展方向而定。從2022年版報告中還可以看出，太空軍事化趨勢進一步明顯，太空軍備競賽的可能性上升。

張家棟指出，這份報告也有幾個變化值得關注。

一是，俄羅斯在美國國防戰略中的地位繼續下降。從川普執政以來，美國不斷調整俄羅斯的戰略地位。一方面，美國把俄羅斯的戰略層級提升至第一層級。另一方面，它又把俄羅斯的位次後移，居於中國之後。拜登總統上台後，美國乾脆把俄羅斯的戰略層級降了一級，與伊朗等國並列。如今這份最新國防戰略報告雖然稱俄羅斯的對烏「特別軍事行動」對美國構成「迫切威脅」，但正如奧斯汀所說，「俄羅斯從長遠來看不會對美國構成系統性威脅」。這似乎表明，美國已經不把俄羅斯視為一個戰略級別的對手。

二是，美國提高了核威懾的調門，提出「一體化威懾」的新概念。冷戰結束以來，在美國的戰略文本中，核威脅一般與恐怖組織等非國家行為體相關聯。新報告首先稱，俄羅斯對烏克蘭的行動凸顯出，「在競爭日益激烈和不穩定的地緣政治背景下，核危險仍然存在並且可能惡化」。這表明，美國認為，當今世界的核衝突風險確實上升了。

張家棟分析，隨後，美國在報告中明確，自己將對核攻擊採取決定性的報復性措施，以懾止潛在的核衝突。在華盛頓看來，美國現在是首次面臨兩個擁有核武器的大國競爭者。為應對這一新局面，美國提出「一體化威懾」的新概念，試圖通過建立、利用廣泛且綜合性的軍事力量、經濟和外交壓力以及強大的同盟網路，來威懾潛在的戰略對手。在「一體化威懾」的新體系中，核威懾仍然是基石。

張家棟強調，簡而言之，從這份國防戰略報告可以看出，美軍目前沒有在短期內從事大規模戰爭的戰略預期。華盛頓認為，來自俄羅斯的威脅「迫切但不重大」，來自中國的挑戰是「重大但不迫切」。美國對華戰略仍然是不回避競爭與對抗，但努力避免直接軍事衝突。在中美關係中，不尋求直接軍事衝突的戰略底線仍然存在，基本的戰略互信並未消失。

但是，美國也進一步明確了對華戰略的目標，那就是要努力阻止中國在關鍵領域取得優勢。既然中美不能在軍事領域直接分出高低，那麼圍繞著「優勢」的競爭，很可能將主要發生在經濟領域，核心就是高科技創新能力和關鍵產業鏈安全保障能力的競爭。這也是中共二十大報告強調科教興國的戰略意義之所在。