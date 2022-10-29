6年內4度闖世界大賽的美聯強權太空人，將在世界大賽碰頭睽違10年打進季後賽，並成功拿下國聯冠軍的費城人，場上除了球員球技大比拚之外，也考驗著雙方總教練貝克（Dusty Baker）、湯姆森（Rob Thomson）的戰術涵養，而2位教頭也將力拼屬於自己的世界大賽紀錄。

73歲的太空人總教練貝克，今年若成功帶領太空人奪下世界大賽冠軍，將超車現年91歲的麥肯伊（Jack McKeon）成為大聯盟最高齡奪冠的教練，麥肯伊在2003年以72歲年紀，陸續解決巨人及當時由貝克執教的小熊，最終率馬林魚擊敗洋基拿下隊史第2座世界大賽桂冠。

談到貝克即將超越自己的紀錄，麥肯伊沒有感到任何一絲遺憾，反而替執教25年的貝克再度衝擊冠軍而高興，「他努力追尋的奪下冠軍的夢想，我很幸運在首次進入世界大賽就奪冠，但貝克始終未能如願，他是一個好人、一位偉大的棒球人，貝克熱愛比賽，他是發展棒球運動的大功臣。」

湯姆森有望成為第3位季中接掌球隊奪冠的總教練。(路透社)

費城人教頭湯姆森在今年6月接替吉拉迪（Joe Girardi）兵符，接掌後帶領球隊打出65勝46負的佳績，成功踏入隊史自2011年後首次季後賽，並成功站上奪冠最終舞台，而湯姆森也將挑戰大聯盟史上第3位，在季中接手後還能獲得世界大賽冠軍的教頭，巧合的是，當時麥肯伊也是在2003年季中接任馬林魚而奪冠，另一位則是1978年洋基總教練雷蒙（Bob Lemon）。

麥肯伊也將當年奪冠經歷分享給湯姆森，「當時我們帶著『嘿，我們身上沒有壓力，我們甚至不該出現在這裡』的心態進入季後賽，我們不得不與單季100勝的巨人交手，但是壓力在他們身上，我們是抱著享受比賽的心情打球，這幾乎是我們在挑戰季後賽時的寫照。」