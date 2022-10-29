南部一名年薪200萬元金融業高階經理，與同在金融業任職的妻子小美結婚多年，未料小美卻和公司某位男保全交往，保全的妻子後，將丈夫及小美的親密對話傳給人夫，這時人夫才知道自己綠光罩頂，怒向兩人求償50萬元，法官認定兩人以侵害配偶權，判應賠10萬元。

人夫提出證據表示，他接獲保全的妻子傳送他丈夫和自己老婆依偎在懷中、兩人親吻及二人之對話紀錄照片與截圖。發現保全對老婆說，「你對我來說，真的是一個非常特別的女人，你的面具，讓我心疼，卻也憐惜，你的笑容讓我滿足，卻很悲傷，你的成熟讓我珍惜，卻很不捨，認識你我很快樂，因為至少現在的我，已經懂得什麼叫做珍惜。」

接著老婆回應，「跟你在一起，無論心裡和生理都很快樂舒服，請你記得，不管如何我都會陪著你，就算遇到困難也會替你分擔，最愛你囉」。

小美否認自己出軌，泣訴結婚以來他與丈夫人生觀、金錢觀、小孩養育等問題差距很大，丈夫還多次對她暴力相向，並對她提離婚，因此兩人早已分居。怎能以訊息內容，就稱精神受到痛苦

該位保全也否認表示，對方婚姻關係已破裂多時，並非是因為2人交往所造成，因此不需負損害賠償之責。

法官審酌，原告年收入約180萬元至200萬元，妻子月薪約5萬元，兩人尚有2名未成年子女需扶養，至於保全為大學畢業學歷、因女方丈夫遭受精神上痛苦之狀況，認為保全與妻子兩人應賠償10萬元。