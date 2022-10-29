國民黨台中市長候選人盧秀燕28日晚間在沙鹿區舉辦「台中海線聯合大造勢」活動，湧入近萬名群眾支持，許多農漁會總幹事更現身力挺。由於農、漁會組織向來被視為選舉傳統陸戰選票重要來源，有評論斷言，民進黨這次選舉佔不了便宜，且追究其原因，恐與民進黨前台中市長林佳龍任內嘗試介入農漁會幹部選舉有關。

盧秀燕昨晚在造勢場上，親自授戰旗給農漁業後援會總會長李煥湘，並強調4年前不被看好，但有大家支持，才有機會服務。盧提及，3年多來走訪台中市24個農漁會，用實際行動聽農漁民的聲音，對農漁業好朋友的冀望，一定全力以赴。而長期為農、漁民發聲的文山伯在台上助講時強調，盧排除萬難恢復老人健保補助、與中火對抗，「11月26日不能讓好人孤單，大家要用選票跟盧秀燕作伴」。

港媒《中評社》29日指出，盧秀燕這場造勢請到農漁會要角相挺，展現了陸戰實力，台中市農戶人口約27萬1634人，占總人口9.69%，具有影響力能左右選局，農漁會要角表態挺盧，勢必對蔡其昌陣營形成極大壓力。

該評論也提及，盧秀燕上任後，中市各區農會多數與市府保持友善關係，原因與林佳龍任內嘗試介入農會幹部改選有關。林佳龍2014年當選市長隔年的台中各區農會總幹事改選，隨即在幾個農會安插人馬競爭搶位，引發農漁會反感。已故前台中地區農會總幹事賴溪松當時更痛批「實在看不下去」，如今其後果也反映在盧秀燕造勢大會陣容上。