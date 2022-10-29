好市多商品眾多，一名女網友逛好市多驚見人蔘洗髮精，黃色的洗髮精裡面，竟然泡著整根的人蔘，讓她看到很驚訝，當下就砸了899元買回家，怎料媽媽看到以後卻狠狠的嘲笑了她，虧她是亂花錢，貼文也吸引上萬人狂讚，不少人大嘆好狂。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文分享，逛好市多發現一罐超厲害的洗髮精，只見透明的瓶子裡面裝著黃色的洗髮精，而在洗髮精中竟然泡著整整一根的人蔘，讓她受不了直接買回家了，卻慘被媽媽笑說浪費錢，花了899買到一個「人蔘經驗」，萬一還不好洗的話，就真的很慘。

奇葩洗髮經曝光後，吸引了上萬人狂讚，不少人留言討論，「這罐洗髮精並不大罐，因為人蔘苦短」、「用完的時候，拿出來一起泡澡用（人蔘湯）」、「猛一看以為是藥酒」、「噱頭十足的洗髮精」、「洗完以後都是人蔘的味道」、「洗完應該可以拿來燉隻雞」、「會不會有人誤會直接打開來喝？」

對此，原PO也在留言處提醒，這罐人蔘洗髮精看起來雖然很像飲料，但這是洗髮精，所以大家簽完不要拿起來喝，而且用完以後，千萬不可以把它夾出來吃，也不要在洗完整罐瓶子以後，就拿出來燉湯。