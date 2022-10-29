國民黨立委陳以信昨(28日)在立法院國是論壇中驚爆，故宮博物院典藏的古物被摔破。據故宮說明，共有3件毀損文物，其中「清 乾隆 青花花卉盤」則是今年5月工作人員摔破。對此，《盧秀芳中天辣晚報》昨(28日)實際到台北車站詢問民眾對於故宮遭爆摔破古物的看法，「很扯，有點扯」、「可能還不只這些」。

故宮昨說明，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。故宮嚴正澄清絕無隱匿情事，相關調查進行中以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理，並無所謂「以免留下證據」問題。

《盧秀芳中天辣晚報》昨派出辮子妹到台北車站詢問民眾對此事看法，有7人選「連摔3件，故宮螺絲真的很鬆」、1人選「照價賠償！叫故宮院長出來賠」、3人選「我就不能打破3只碗盤嗎?」6人選「全世界看好了！故宮只是示範一次連摔3件國寶」。

另外有年輕人表示「照理說這院長應該馬上辭職吧」、「還是自己主動去承認會比較好一點」、「這是價值跟管理責任的問題，就算是其他價值輕微的，弄壞也要有公開懲處的方式」。有民眾則說「看不到的東西不知道還有多少呢，絕對不只這3件」。

但也有年輕人認為「這東西對我們太遙遠，沒有什麼感覺，摔破就摔破了，講這個有什麼意義嗎?重點是怎麼挽救或者是以後不要摔破比較重要」。