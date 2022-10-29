無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（黃婉婷攝）

九合一選舉將至，國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊皆表態支持同志友善，最後僅陳、黃現身29日現身同志大遊行，蔣萬安因此被外界批評「挺假的」。對此，黃珊珊說，參加同志大遊行本來就是個人自由，台北市作為平權城市，任何人的自由都予以尊重。

黃珊珊作為台北市長柯文哲接班人，其參與同志大遊行的舉動被視為親身力挺同志平權，但外界質疑，柯文哲曾在2014年選舉表態支持同婚，2018年卻在同婚公投投下廢票，隔年還改口說是投反對票，飽受外界批評。

對此，黃珊珊上午走訪內湖花市後接受媒體聯訪時說，她20年前就曾參與同志大遊行，3年副市長任期也沒缺席，最重要的是，自己曾是台北市性平委員會的主任委員，每2個月還會舉行同志聯繫會報。 黃珊珊強調，台北市正建構同志平權的城市，這是台北市的既定政策，且同婚合法性也是台北市政府申請釋憲，反問批評者「台北市政府怎麼可能不支持？」

此外，雖然藍綠白北市長候選人都自稱同志友善，國民黨蔣萬安卻缺席今日的大遊行，遭外界質疑「挺假的」。黃珊珊則說，參加同志大遊行本來就是個人自由，台北市作為平權城市，任何人的自由都予以尊重。

媒體追問，黃珊珊明日將赴救國團遊行，但同志大遊行和救國團對於同志議題的光譜極端。黃珊珊則說，她明天有很多行程和造勢大會，會以造勢大會為主。