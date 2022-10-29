2017年2月蝶戀花旅行社遊覽車在國道五號南港系統，因駕駛康育薰過彎時未減速撞山翻車，釀成33死慘劇，是近幾十年來，最嚴重的一起遊覽車交通事故；昨（28）日有網友在臉書分享高工局在該處設置測速照相機，限速40公里，讓他痛批「跟白癡一樣！」，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，「真不知道台灣交通部怎了，活在民國初期...整天開發一些自我感覺良好，反而不去治本」，原PO認為，應該去思考道路的設計有沒有問題，「這條路追撞，都是因為前車瞬間降速，反而不是緩降速順著過彎」、「這裡是高速公路，現在的車輛幾乎都有電控補助，不像以前車輛那樣容易打滑」，政府不該為了保全明知車況不佳的三寶駕駛，而執行所謂的政策，「這跟白癡一樣！」。

貼文曝光後引發熱議，大批網友留言狂酸。(翻攝臉書爆料公社)

貼文曝光後引發熱議，大批網友留言狂酸，「我覺得30比較恰當，台灣國道駕駛素質沒到40的程度」、「40到底是要怎麼開…」、「高速公路限速40，洗勒靠腰哦」、「如果依照出事就降速，那官員可以出事就降薪嗎？」、「高速公路上都可以設紅綠燈了，你覺得嘞？」、「只要有事故，就先架測速」、「期待下車用推的」。