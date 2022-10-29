無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（黃婉婷攝）

年底選戰倒數衝刺，民進黨台北市長候選人陳時中昨參與「社群之夜」，以幽默演講方式吸引年輕人，他也感嘆所有候選人都糾結在過去，「我都不知道我有這麼多事情可以給別人罵」。對此，無黨籍候選人黃珊珊29日批評，陳時中每天都在抱怨，將來選上市長也會如此，大酸「進了廚房就不要怕熱。」

黃珊珊上午走訪內湖花市後接受媒體聯訪時說，陳時中每天都在抱怨，假設將來選上市長也會如此，但重點在於「進了廚房就不要怕熱」，政治人物每做一件事情可能都要承擔一輩子，而不是做了之後每天用這種態度面對，「政治人物要勇敢面對自己所做的任何決定，而且要負起所有責任。」

此外，國民黨候選人蔣萬安、陳時中和黃珊珊今日皆出席無黨籍議員林瑞圖競選總部成立，由於林瑞圖在士林北投地區影響力大，藍綠白候選人相繼前往支持的舉動，似乎有互相較勁的意味，黃珊珊則說，她只是去幫老同事加油，不用想太多。