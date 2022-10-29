鎵興國際股份有限公司日前由副總經理蕭紹廉代表至市警局致贈慰問金，由局長許錫榮代表接受。警察人員全年無休、夜以繼日的辛勞輪班，服務對象更廣，是安定社會的中堅力量，桃園市更在媒體調查中，治安獲得全國第一，為此以實際行動感謝。

鎵興公司成立於1993年，創業初衷是協助國內企業引進勞動力，歷經近30年的卓越成長，該公司已從單純的勞力仲介成功轉型為兼顧移工生活照顧的全方位服務型公司。鎵興總經理黎高興指出，該公司以打造外籍移工生活幸福園區為使命，與警察為民服務理念相通，都是基於同理心、關懷心，使民眾、移工安居、進而樂業，提升生產力，而警察人員全年無休、夜以繼日的辛勞輪班，服務對象更廣，是安定社會的中堅力量，近期桃園市也在媒體調查中，榮獲治安項目全國第一名。

因感念桃警團隊辛勤付出，與桃園市民營事業關係協進會理事長吳嘉隆等人前往市警局慰勞及致贈慰問金。與會的桃園市議員蘇家明同時也是桃園市民營事業關係協進會的創會理事長呼籲，桃園市的企業及民眾應以實際行動肯定警察、支持警察，他也期許警察同仁要為桃園市的治安繼續努力。

許錫榮則回贈鎵興公司「嘉惠桃警」感謝狀並表示，該筆慰問金將用在各分局及大隊的外勤同仁，以契合企業慷慨捐贈的美意。