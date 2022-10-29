清水濱海橋改建完工通車危橋變安全 高美入口意象啟用成打卡地標

清水濱海橋經議長張清照及地方各界爭取拓寬2.7倍，29日由市長盧秀燕等主持通車典禮。（陳世宗攝）

清水高美溼地濱海橋旁設置入口意象，成為民眾熱門的打卡地標。（陳世宗攝）

清水濱海橋經議長張清照及地方各界爭取，拓寬2.7倍，讓危橋變安全。（陳世宗攝）

民眾行的安全最重要！清水濱海橋經議長張清照及地方各界爭取拓寬2.7倍，29日由市長盧秀燕等主持通車祈福典禮，將近50年的老橋改頭換面，橋寬由原本8.5公尺拓至25公尺，提供市民更安全、舒適的行車空間。盧秀燕指出，在濱海橋旁一併設置入口意象，成為民眾熱門的打卡地標。

盧秀燕指出，高美溼地是中市著名觀光景點，每日都吸引大批遊客前往，濱海橋為與公69停車場間之必經橋梁，橋齡已近50年，前經檢修結果判定被列為危橋而封閉。在市議會議長張清照等積極爭取下啟動改建工程；由建設局提報內政部營建署獲核定納入生活圈道路計畫補助執行，在各方齊心努力下改建完成，造福廣大市民及來往遊客。

建設局長陳大田說，濱海橋的橋長138公尺，寬度由8.5公尺拓寬為25公尺，車道數由雙向雙車道調整為雙向五車道，新橋增加自行車道及人行道，可大幅提升使用安全性，工程總經費約2億2000萬元，工程自2021年4月開工，於今日完工通車。

議長張清照說，改建完成後的濱海橋，可供高美濕地與遊客服務中心停車場間往來通行使用，亦將特8-50道路(三順路)延伸進入港區，並在其路口設置入口意象地標，為海線觀光廊帶，串連在地人文景觀與建築景點。

建設局指出，「濱海橋改建工程」工程總經費新台幣2億2000萬元，其中營建署生活圈計畫補助1億5400萬元，交通部公路總局加速整建受損橋梁計畫補助4168萬5000元。

建設局強調，「高美濕地入口意象」工程總經費約850萬元，全部由市府自籌，採用較為簡約的設計風格，凸顯其單純、潔淨的高美溼地品牌形象設計，使用高美濕地當地色彩特色，並將入口意象打造為藍天白雲氛圍的打卡地標，重塑清水區美堤街三順路口高美濕地入口意象。