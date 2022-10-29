儘管當家中鋒恩比德因為傷痛管理缺陣，七六人這次換由馬克西徹底爆發，馬克西29日展現火燙手感，全場投20中15，含三分球投12中9，攻下生涯新高44分，外加8籃板、4助攻，帶領七六人112比90輕取地主暴龍，也報了兩天前109比119落敗恥辱。

馬克西從上半場就火力全開，也讓所有隊友變成陪襯，打完上半場，他就幫助七六人取得65比48大幅領先，儘管暴龍下半場展開反撲，且把雙方差距縮小到個位數，可是末節馬克西又在三分外線頻頻命中，也讓暴龍只能選擇提前放掉這場比賽。

取代恩比德先發位置的梅爾頓，替七六人拿下13分、6助攻、5籃板及5抄截的亮眼數據，托必亞斯哈里斯也拿13分，哈登反而相當沉默，全場只有11分、4助攻與4籃板，簡直是把舞台全都留給馬克西表演。

暴龍以席亞卡26分、10籃板及6助攻最佳，阿奴諾比19分、9籃板，但范維利特全場投11中0，含三分球投8中0，僅靠罰球拿1分，表現實在有夠低迷，也害暴龍始終無法追上落後差距。