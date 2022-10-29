遠雄集團創辦人趙藤雄等人因涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等，2017年遭檢方起訴；台北地方法院28日判決，趙藤雄判刑7年、前財政部長李述德9年徒刑，談及選前宣判是否影響到選情，無黨籍台北市長參選人黃珊珊29日表示，大巨蛋是國民黨時期的弊案，直言影響的是藍營選情，她還自爆當年質詢李述德時就送他「詭異、詭異、詭異」6字。

黃珊珊上午走訪內湖花市後接受媒體聯訪時說，大巨蛋是遲來的正義，她早在20年前質詢李述德的時候就曾送他6字，也就是「詭異、詭異、詭異」，無奈當年無法抓到李有任何不法收賄的行為，但他所做的任何舉動是違反常理、違反法律。

黃珊珊直言，只是將近20年了才還了這個正義，而大巨蛋是國民黨時期的弊案，「要影響的也不會我的選情，是國民黨的選情」。

此外，民進黨議員簡舒培持續追打台北城市博覽會議題，質疑和主辦單位研考會索資手諭時，對方卻以「府級核定」為由拒絕，質疑柯市府有意護航黃珊珊。對此，黃珊珊說，市府有一定的行政流程，這是市府本身的規定，而她已經離職了，不可能影響這個程序。