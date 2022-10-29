奈格颱風未來路徑怎麼走，引起民眾關注，氣象局長鄭明典坦言，目前有兩股力量正在角力，東側駛流偏北、中心附近的駛流偏西，但仔細看可見兩股雲團似乎有分道揚鑣的趨勢，因此奈格颱風的路徑可能往西調，但還要持續觀察。

氣象局長鄭明典今在臉書上發文表示，一起來看奈格颱風的駛流，目前東側的駛流偏北，奈格中心附近的駛流則偏西，兩股力量正在角力，仔細看模式的話，發現兩個大雲團似乎有分道揚鑣的趨勢，所以奈格的路徑可能就會往西調，但仍須繼續觀察。

氣象局表示，奈格颱風今凌晨2點中心位置在北緯 13.6 度，東經 123.6 度，以每小時20公里速度，向西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒 33 公尺，七級風暴風半徑 150 公里。

根據氣象局資料，各縣市遭受奈格颱風暴風圈侵襲的機率，由高到低依序是金門縣23％、澎湖縣22％、高雄市22％、台南市21％、屏東縣20％、嘉義縣18％、嘉義市17％、雲林縣16％、台東縣15％、彰化縣14％、南投縣14％、綠島和蘭嶼13％、台中市13％、苗栗縣11％、新竹市11％、新竹縣10％、連江縣10％、桃園市9％、新北市8％、台北市8％、宜蘭縣8％、基隆市7％。

各地暴風圈侵襲率。（圖／翻攝自氣象局）

另氣象局今9時50分發豪、大雨特報，受東北季風影響，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。