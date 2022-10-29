35歲大陸戲劇女王趙麗穎與馮紹峰去年宣布離婚後就積極投入工作，她曾坦言會同意讓兒子給馮紹峰家扶養的主因是：「他（馮紹峰）經濟比我好」，而趙麗穎近年也努力賺錢復出，近日，她的工作室曬出一組她為了參加時尚活動的定裝照，可見趙麗穎恢復單身後大解放，不僅改穿性感的細肩帶禮服，還一路開岔到她大腿跟，一雙美腿幾乎被看光。

趙麗穎與馮紹峰2018年10月閃婚，隔年兩人生下一子，但婚後兩人沒辦婚禮，馮紹峰也曾小抱怨跟太太之間沒婚戒，兩人因此多次傳出婚變，去年雙方共同認了因為聚少離多和平簽字離婚，兒子扶養權交由男方家，但關於婚變主因，網上的八卦消息不斷，近日，馮紹峰提告造謠網友的判決出爐，終於還他清白。

趙麗穎秀大腿根。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

今年7月，馮紹峰開告網友結果出爐，判決書提及有名網友以「劈叉女星老公出軌？」為題，又以「發順豐」暗指馮紹峰，指「發順豐」偷吃圈內三線女星「阿X」，還讓「阿X」有了身孕，對此，法院認為「被告發布的上述內容沒有證據證明其真實性，但極易讓公眾產生與事實不符的聯想和猜測，不可避免地造成原告社會評價的降低」，判網友需賠罰金，也間接證實馮紹峰出軌傳聞並無證據證明。

趙麗穎化了濃妝相當豔麗。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

近日，趙麗穎工作室曬出趙麗穎一組美圖，寫下：「耀色矚目，閃光瑩熠。一抹紅妝，高光璀璨。今晚的Boss趙麗穎完美詮釋優雅與氣場的雙重魅力」，可見趙麗穎一改昔日鄰家女孩氣息，化了濃妝與紅唇，看來十分艷麗，網友也驚訝說：「老婆太美啦」、「美得失語」、「美貌殺人算犯法嗎」、「今晚狀態太好了非常美」。