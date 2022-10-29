年底選舉剩下不到一個月，亞太和平基金會董事長、民進黨前黨主席許信良認為，「今年選舉對民進黨而言，我是蠻悲觀的」；對於民進黨主打的「抗中保台」策略，他說，強調戰爭的危機，不一定是事實，這個對民進黨絕對不利；地方選舉別用強調戰爭危險的「險招」；自己一生都是搞選舉的，非常擔心目前民進黨的選舉策略。「今年地方選舉勝負已定了」。

他強調，民進黨不要太在乎今年選舉結果。在這種不利情況下，不要把地方選舉當作是人民支持「和戰」的根據。

許信良日前與媒體茶敘，談到即將登場的九合一選舉指出，俄烏戰爭迄今、中美關係、兩岸關係緊張等政治效果，對台灣選舉而言，大局是對民進黨不利；加上國民黨在地方選舉佔盡絕大多數優勢；現在不像2019年因為有香港問題，加上也無其他有利的形式，所以對民進黨很不利。

他認為，「世界跟我們在一起是因為我們民主」；民進黨今年應該要人家知道，「我們跟國民黨不一樣的是，我們讓台灣民主」；怎麼批評民進黨都沒關係，而民進黨帶來台灣民主的結果，也許選舉對自己不利，但這個民主精神，是台灣最可貴、也是台灣安全最大依據。所以要以此肯定自己，不要太在乎地方選舉結果，這樣在2024才會更有更好的機會。

他還說，「反對黨可以在台灣勝選，這是台灣民主最大成就的表現，中國大陸能這樣嗎？」「民進黨象徵民主，長年對民進黨執政有利」；例如鄭寶清脫黨參選，就是因為民主。

對於民進黨今年選舉主打「抗中保台」，許信良說，國際及台灣的輿論都一直強調戰爭的危機、武統迫在眉睫，對民進黨不僅今年選舉不利，如果明年大選再操作這樣議題，就更不利了。「如果現在去做民調，絕大多數的人絕對不喜歡戰爭」。

許信良說，台灣選擇跟美國站在一起，無庸置疑，而民主就是世界支持台灣的動力。所以民進黨應該強調，「我們有充分準備」，但不要和國民黨一樣，都是在嚇自己。

對於年底選舉，許信良反對民進黨強調戰爭的危險，也不認為有迫在眉睫的戰爭危險；不過他也不認為泛藍的「謀和」策略會有效。「沒有危險，你謀和什麼？」

許信良強調，他很擔心，現在整個氣氛好像戰爭在今、明年就要發生，這個對經濟、對選舉絕對不利，今年的選舉結果，是讓台灣民主再次顯現給全世界。