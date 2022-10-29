亞太和平基金會董事長許信良。（曾薏蘋攝）

前國安會副秘書長陳忠信。（曾薏蘋攝）

中共二十大日前閉幕，各界解讀，中共中央總書記習近平更集權，兩岸關係將更險峻，不過亞太和平基金會董事長許信良並不悲觀，他認為，習近平把中國所有權力集於一身，權力超過鄧小平，更甚毛澤東，「要得到的都得到了，會把自己搞炸嗎」？習近平已經沒有權力的問題，接下來要做的，必須是緩和跟美國及台灣的問題。

許信良斷言，「5、10年內習近平不可能跟美國攤牌」；他認為，動台灣就是跟美國對抗。席辛苦10年得來的東西，沒有必要在幾年內就毀掉，「中華民族偉大復興、人類命運共同體」，這些都不是習近平生前可以完成的，必須相當長遠，當然知道要忍辱負重，所以不可能在自己任內與美國對決。

美國前國務卿季辛吉日前公開表示，中共二十大之後，中國可能會適度的往美國來傾斜，避免重蹈俄羅斯與西方陣營對抗的窘境，緩和與美國的關係就非常重要。

許信良認同季辛吉的說法指出，他不認為中國大陸這幾年內想要對台灣發動戰爭。習近平在二十大之前，有個人權力問題，現在已經解決了，接下來就是要解決國家問題，例如經濟問題。

許信良指出，二十大之後，整個國家、黨都是習近平一個人說了算，身邊剩下都是親信，如果不去解決經濟及政治問題，他不認為習近平會幹得很久。而他也不認為習近平會攻打台灣，跟台灣打仗，就是跟美國打仗。

許信良說，習近平是很厲害的人，10年內從一個沒有什麼權力基礎的人、乖寶寶，搖身一變成集中國所有權力於一身，「在中國那種國家，這些哪有那麼簡單」，因此可證明，席非常有能力，冷靜、理性、沉著、內斂，從來沒有很脫序行為，不像普丁一樣很魯莽、炫耀、秀肌肉。「他不會愚蠢到第三任剛上任就跟美國打仗」。

不過亞太基金會副董事長陳忠信對於許信良推崇的季辛吉認為，那一套舊的秩序是已經開始崩潰，新的典範正在形成；亞太基金會有針對二十大兵推算誰入場，但誰入場都是「習近平的秘書」。

陳忠信說，國內對習近平不滿的聲音很多，但「反習的聲音」跟「反習的力量」差很多；習近平「毛化」、「極左」還會繼續下去，並繼續鞏固自己的權力。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則認為，任何問題習近平都可以妥協，但是台灣問題不行，更不能承受丟掉台灣。當兩邊網軍在互罵，從習近平立場來看，台灣跟大陸越來越遠，想要心靈契合統一，怎麼可能？還有美國這個最重要的外部因素。

他說，「大陸是笨蛋看不出來？」若將來通過台灣政策法，台美成為準外交關係，原來台灣只要不分開，隨便你怎麼搞，現在卻跟著美國人聯手。

趙春山說，過去香港是馬照跑、舞照跳，但當美國通過香港法案時，大陸認為，英國走了、美國力量介入；北京看著全世界反我的人都到香港集合了。「它一旦收不回來，我會放過你嗎？這是我的土地」。一樣的，大陸也是認為台灣是中國的土地。「當台灣越來越遠，對習近平來說，所有的歷史定位都是零」。