中共二十大後，兩岸情勢更複雜，2024總統大選腳步逼近，未來台灣新的領導人，將面臨比蔡英文總統更大挑戰；亞太和平基金會董事長許信良認為，下一任總統要預見「合作」世界大勢，而不是「對決」迫在眉睫；而第三勢力可能在2024崛起，甚至可能贏得大選；他還說，「今天民進黨黨內要阻擋賴清德選總統是很難的」。

他說，「和戰」的議題對民進黨不利。「和，我們沒有能力和，戰，我們一定受傷」。但這也是假議題，不要跟這個問題起舞。

許信良說，今天民進黨黨內要阻擋賴清德選總統是很難的；何況目前美中對抗的世界大局、美日關係，對賴清德很有利的。政治領袖要知道，民進黨內，「你阻擋不住的，不要做；你做了，對你更傷」。

2024台灣新領導人 許信良：要預見合作世界大勢 不是對決迫在眉睫。曾薏蘋攝

不過，許信良也說，他個人認為民進黨內，桃園市長鄭文燦是最好的；鄭的「桃園模式」是台灣最好的模式，政治上沒有藍綠。「鄭文燦做到這一點」。

他認為，台灣內部最嚴重的是「藍綠是兩個敵國」，如果鄭文燦的「桃園模式」成為「台灣模式」，讓藍綠在台灣內部不再是兩個敵國。但鄭文燦目前陷入桃園的困境。「但即使沒有桃園選舉，民進黨內也是阻止不了賴清德，也因此，賴清德要有智慧」。

許信良說，俄烏戰爭若沒結束，中美繼續緊張，「和平與戰爭」問題會變成2024大選主題。大家都認為國民黨是投降黨，賴清德對上國民黨，一定會贏。

不過他也說，民進黨也不是躺著選，因為人民也不想戰，而第三勢力也會出來，既不像國民黨會投降，但也不一定會引起戰爭，是有可能會贏的。但關鍵就是在人選。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（曾薏蘋攝）

對於蔡總統總是講台灣要團結，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山說，「No way」，現在的情況是，陳時中就上周玉蔻的節目，顧立雄就上王時齊的節目，藍綠兩邊都在打認知作戰。從這麼小小一件事情就看出台灣問題所在，大陸99％要統一台灣，但台灣自己內部卻搞成這樣。台灣的認同有問題，怎麼會有一致的國家利益？他看不到蔡總統講的「台灣共識」在哪裡？選舉一次就更沒有共識、社會就分裂一次。